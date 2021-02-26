«Не то же самое, что певцы в записи поют». Бестемьянова — о борьбе в финале Кубка России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от предстоящей борьбы за путёвку на чемпионат мира в женском одиночном катании, которая развернётся в финале Кубка России. В соревнованиях также примет участие 14-летняя Камила Валиева, которая не может пока выступать на чемпионате мира из-за возраста.

«Что касается шансов обыграть Валиеву, то они всегда есть. У нас никто не застрахован. В том весь интерес: это не то же самое, что певцы в записи поют. Это сегодняшнее состояние и сегодняшняя возможность прыгать, показывать результат: вращаться, делать шаги. Причём эмоционально, заряженно. Очень много составляющих. Мы все можем хвалить Валиеву, но давайте всё же не отменять соревнования.

Кто лучший в борьбе за чемпионат мира: Туктамышева или Косторная? Очень давно не видела Косторную. Если судить по прошлому году, то Косторная. А как в этом году — не знаю», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Финал Кубка России пройдёт 27 и 28 февраля в Москве.