«За что? Просто так!» Александре Трусовой подарили ещё одну собаку
Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что ей подарили ещё одну собаку — щенка породы басенджи.
У 16-летней спортсменки уже есть два питомца – чихуахуа Тина и пудель Лана. Обеих собак родители подарили ей за выученные прыжки.
«Моя новая собака — Алита. За что? Просто так!» — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».
Двукратная чемпионка мира среди юниоров выступит на чемпионате мира в Стокгольме без дополнительного отбора в финале Кубка России. На чемпионате России 2021 года Трусова заняла третье место и второе — среди спортсменок, имеющих право выступать на первенстве планеты среди взрослых. В начале февраля Трусова выступила на Кубке Первого канала.
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Русскую ракету абсолютно не волнуют оценки и критика в интернете. Другое дело – собаки. Откровенное интервью Саши «Чемпионату».
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