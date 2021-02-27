Финал Кубка России—2021 по фигурному катанию: расписание соревнований

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с 27 февраля по 2 марта состоится финал Кубка России по фигурному катанию. Соревнования пройдут на столичной арене «Мегаспорт». Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Фигурное катание. Кубок России. Финал. Москва

27 февраля



15:00 мск — мужчины, короткая программа.

16:45 — спортивные пары, короткая программа.

18:05 — женщины, короткая программа.

19:50 — танцевальные пары, ритм-танец.



28 февраля



14:00 — мужчины, произвольная программа.

16:15 — спортивные пары, произвольная программа.

17:50 — женщины, произвольная программа.

20:00 — танцевальные пары, произвольный танец.



1 марта



13:45 — юноши, короткая программа.

15:30 — девушки, короткая программа.

17:15 — юниоры, пары, короткая программа.

19:30 — танцевальные пары, юниоры, ритм-танец.



2 марта



13:00 — юноши, произвольная программа.

15:00 — девушки, произвольная программа.

17:00 — юниоры, пары, произвольная программа.

19:25 — танцевальные пары, юниоры, произвольный танец.

По итогам финала Кубка России окончательно определится состав сборной на чемпионат мира–2021 в Стокгольме (Швеция). На данный момент места в национальной команде гарантировали себе только чемпионы: Анна Щербакова, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.