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Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России, Туктамышева — третья

Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России, Туктамышева — третья
Фигурное катание / Кубок России 0
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Камила Валиева выиграла короткую программу в соревнованиях женщин в финале Кубка России, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Судьи в очередной раз поставили Валиевой оценку, превышающую мировой рекорд. Второе место заняла Дарья Усачёва, третьей стала Елизавета Туктамышева.

Отметим, что в борьбе за путёвку на чемпионат мира Туктамышева после короткой программы значительно опережает Алёну Косторую, которая не стала включать в прокат тройной аксель и допустила серьёзную ошибку при исполнении каскада.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) – 88,71.
2. Дарья Усачёва (Москва) – 79,12.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 77,74
4. Майя Хромых (Москва) – 73,77
5. Анна Фролова (Москва) – 71,46.
6. Алёна Косторная (Москва) – 70,14.
7. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 68,92.

Фигурное катание. Кубок России-2021. Финал, Москва
Женщины. Короткая программа
27 февраля 2021, суббота. 18:11 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Москва
88.71
2
Дарья Усачёва
Москва
79.12
3
Елизавета Туктамышева
Санкт-Петербург
77.74
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