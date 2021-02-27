Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России, Туктамышева — третья

Камила Валиева выиграла короткую программу в соревнованиях женщин в финале Кубка России, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Судьи в очередной раз поставили Валиевой оценку, превышающую мировой рекорд. Второе место заняла Дарья Усачёва, третьей стала Елизавета Туктамышева.

Отметим, что в борьбе за путёвку на чемпионат мира Туктамышева после короткой программы значительно опережает Алёну Косторую, которая не стала включать в прокат тройной аксель и допустила серьёзную ошибку при исполнении каскада.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) – 88,71.

2. Дарья Усачёва (Москва) – 79,12.

3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 77,74

4. Майя Хромых (Москва) – 73,77

5. Анна Фролова (Москва) – 71,46.

6. Алёна Косторная (Москва) – 70,14.

7. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 68,92.