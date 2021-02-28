Синицина: нам нужно было показать себя, почувствовать атмосферу в финале Кубка России
Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, прокомментировала выступление в ритм-танце в финале Кубка России. Синицина и Кацалапов лидируют по итогам ритм-танца.
«Нам важно было выступить здесь, потому что мы пропустили без соревнований большой период времени. Нужно было показать себя, почувствовать эту атмосферу», — цитирует Синицину «Матч ТВ».
За прокат Синицина и Кацалапов получили от судей 90,44 балла, что превышает официальный мировой рекорд, принадлежащий французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (90,03).
Второе место заняли Аннабель Морозов и Андрей Багин, третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Финал Кубка России является заключительным этапом отбора на чемпионат мира.
Синицина и Кацалапов выиграли ритмический танец в финале Кубка России
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