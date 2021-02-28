Жулин оценил шансы Косторной побороться с Туктамышевой за медаль в финале Кубка России

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин поделился своим мнением о шансах Алёны Косторной побороться с Елизаветой Туктамышевой за медаль в финале Кубка России по фигурному катанию. По итогам короткой программы Алёна занимает лишь шестое место (70,14) и отстаёт от Туктамышевой, занимающей третье место, на 7,6 балла.



«Реально ли Косторной догнать Туктамышеву? Всё реально. Зависит от того, как обе прокатаются. Спорт и заключается в том, что надо биться. Если Алёне удастся отыграться, значит состояние не такое плохое.



Пока Туктамышева выглядит предпочтительнее, Косторная же выглядит потерянной. Алёна меняла огромное количество программ, а это непросто: программу надо вкатать, довести до ума. Показалось, что программа, мягко говоря, была сыровата. Хотя музыка шикарная, как и платье», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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