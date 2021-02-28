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Жулин: дело не в постановках, Косторная потерялась как-то

Жулин: дело не в постановках, Косторная потерялась как-то
Фигурное катание / Кубок России 0
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Призёр Олимпийских игр, тренер Александр Жулин высказал мнение, что Елизавета Туктамышева завоевала путёвку на чемпионат мира в Стокгольм, став лучшей из взрослых фигуристок в финале Кубка России.

Туктамышева заняла четвёртое место, уступив только трём 14-летним фигуристкам из группы Этери Тутберидзе: Камиле Валиевой, Майе Хромых и Дарье Усачёвой.

«При таких раскладах на чемпионат мира должна ехать Туктамышева. Я бы однозначно голосовал за неё», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Также Жулин объяснил, почему Туктамышевой удалось опередить действующую чемпионку Европы Алёну Косторную, показавшую в финале Кубка России две новые программы.

«Дело у неё не в постановках, Алёна потерялась как-то. Почему? Потеряла она что-то, нет у неё былой лёгкости. С чем связано, не знаю, но, как говорится, смотрите на табло», — сказал Жулин.

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