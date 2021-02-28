Жулин — о финале КР: группа Тутберидзе, как всегда, показала, кто в доме хозяин

Призёр Олимпийских игр, тренер Александр Жулин подвёл итоги финала Кубка России в женском одиночном катании.
Победу одержала Камила Валиева, призёрами стали Майя Хромых и Дарья Усачёва. Все 14-летние фигуристки занимаются в группе Этери Тутберидзе. При этом Валиева безоговорочно стала лучшей, несмотря на два падения в произвольной программе.
«У Валиевой не слишком высокие оценки, все всё прекрасно понимали. Также у неё абсолютно всё плюс пять или четыре, когда она выполняет элементы. Думаю, что все дорожки были четвёртого уровня вращение, плюс у неё высоченная вторая оценка. То, что они пошли на три четверных и на аксель, — тренерский штаб делает правильную вещь. Когда проверять, если не сейчас. А когда будет нужно, она всё сделает.
На неё никак не повлиял прокат Хромых. Спортсмены готовятся и смотрят только в свою тарелку. На неё повлияло то, что она в программу никогда не вставляла четверной сальхов, и когда она с него упала, это выбило её из колеи. Но это нормальное явление, когда люди включают элемент, который они никогда не делали, они могут легко упасть.
Справедливо ли, что у нас всего три места на чемпионате мира? У нас в танцах на льду когда-то можно было из чемпионата СССР привезти шесть-семь пар, и они все бы встали на пьедестал. Остальные бы заняли места с четвёртого по седьмое, но правила для всех одинаковы. Это было бы несправедливо по отношению к другим странам, поэтому квоту никогда не увеличат. Тем не менее это даёт нам возможность наблюдать такую борьбу. Группа Тутберидзе, как всегда, показала, кто в доме хозяин», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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