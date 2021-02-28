Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли челленджер в Гааге

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «челленджер» в Гааге (Нидерланды). Чемпионы России с огромным отрывом в 40 баллов опередили ближайших конкурентов.



Тарасова и Морозов не участвовали в финале Кубка России, так как отобрались на чемпионат мира в Стокгольме, выиграв национальное первенство, прошедшее в декабре в Челябинске.



Турнир в Гааге – первые международные соревнования, в которых принимают участие российские фигуристы в сезоне-2020/2021.



Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» в Гааге, Нидерланды

Спортивные пары. Короткая программа



1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 217,85.

2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 177,23.

3. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) – 169,21.