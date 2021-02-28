Мишин: Туктамышева является статуей Свободы для девушек за 20

Тренер Алексей Мишин оценил выступление своей ученицы Елизаветы Туктамышевой в финале Кубка России. Фигуристка заняла четвёртое место, став лучшей из спортсменок, имеющих право выступать на чемпионате мира.

«Честно говоря, я очень рад, что Лиза завоевала такое доброе имя в фигурном катании, подтверждением моих слов была реакция трибун. Зрители аплодировали каждому её прыжку. Она Стоик, о котором написал Теодор Драйзер.

Есть спортсмены, которые прошли жизнь, не оставив на себе негатива, чего-то отрицательного, не очень доброго. Она стала вторым человеком, который не оставил сомнения в чистоте и свете своих помыслов, первым был Леша Урманов, он прожил жизнь в фигурном катании, и никто его не оценит негативно, как и Лизу Туктамышеву.

Вряд ли найдётся человек, который скажет о ней что-то недоброжелательное. Поэтому она является сейчас статуей Свободы для девушек за 20. Статуей Свободы, которая освещает путь в фигурное катание. Думаю, она отобралась на чемпионат мира», — приводит слова Мишина Sport24.