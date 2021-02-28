Мишин: Туктамышева является статуей Свободы для девушек за 20

Тренер Алексей Мишин оценил выступление своей ученицы Елизаветы Туктамышевой в финале Кубка России. Фигуристка заняла четвёртое место, став лучшей из спортсменок, имеющих право выступать на чемпионате мира.
«Честно говоря, я очень рад, что Лиза завоевала такое доброе имя в фигурном катании, подтверждением моих слов была реакция трибун. Зрители аплодировали каждому её прыжку. Она Стоик, о котором написал Теодор Драйзер.
Есть спортсмены, которые прошли жизнь, не оставив на себе негатива, чего-то отрицательного, не очень доброго. Она стала вторым человеком, который не оставил сомнения в чистоте и свете своих помыслов, первым был Леша Урманов, он прожил жизнь в фигурном катании, и никто его не оценит негативно, как и Лизу Туктамышеву.
Вряд ли найдётся человек, который скажет о ней что-то недоброжелательное. Поэтому она является сейчас статуей Свободы для девушек за 20. Статуей Свободы, которая освещает путь в фигурное катание. Думаю, она отобралась на чемпионат мира», — приводит слова Мишина Sport24.
- 1 марта 2021
-
00:08
- 28 февраля 2021
-
23:58
-
23:26
-
21:31
-
21:26
-
21:05
-
20:53
-
20:41
-
20:28
-
20:19
-
20:11
-
20:04
-
19:56
-
19:31
-
19:03
-
18:43
-
18:24
-
17:52
-
17:23
-
16:43
-
16:09
-
15:38
-
15:32
-
13:11
-
12:51
-
12:37
-
11:39
-
11:20
-
10:53
-
09:42
-
09:27
-
09:00
-
00:21
- 27 февраля 2021
-
23:39
-
23:34