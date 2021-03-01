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Плющенко отреагировал на шестое место Косторной в финале Кубка России

Плющенко отреагировал на шестое место Косторной в финале Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление Алёны Косторной в финале Кубка России. 17-летняя Косторная, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», заняла шестое место.

«Алёна сегодня просто боец, что вышла и откаталась, учитывая ситуацию со здоровьем. Она молодец, боролась до конца и показала, что готова идти дальше, готова биться и побеждать.

Сейчас у нас сложный этап, но она умница, продолжает трудиться. Главное, чтобы у неё было желание. Видите, раз она сказала, что у неё есть желание дальше выступать (после олимпийского сезона. — Прим. «Чемпионата»), — это просто отлично. Значит, будем пахать», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

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