Плющенко отреагировал на шестое место Косторной в финале Кубка России
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление Алёны Косторной в финале Кубка России. 17-летняя Косторная, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», заняла шестое место.
«Алёна сегодня просто боец, что вышла и откаталась, учитывая ситуацию со здоровьем. Она молодец, боролась до конца и показала, что готова идти дальше, готова биться и побеждать.
Сейчас у нас сложный этап, но она умница, продолжает трудиться. Главное, чтобы у неё было желание. Видите, раз она сказала, что у неё есть желание дальше выступать (после олимпийского сезона. — Прим. «Чемпионата»), — это просто отлично. Значит, будем пахать», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».
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