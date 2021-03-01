Жулин: не сорви Алиев тройной аксель, может, он поехал бы на чемпионат мира
Призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал вызов фигуриста Евгения Семененко в сборную России на чемпионат мира. Напомним, спортсмен одержал победу в финале Кубка России.
«Молодцы, что послали Семененко. Надо, чтобы всё было по букве закона: кто как прокатался, тот и едет.
Не сорви Алиев тройной аксель в короткой (в короткой программе в финале Кубка России. — Прим. «Чемпионата»), может, поехал бы он. А так решение за федерацией. Федерация будет расхлёбывать, если что-то случится. Если Семененко прокатается хорошо, то он на коне», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.
Опубликован состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
13:31
-
13:20
-
12:51
-
10:56
-
10:43
-
10:10
-
09:57
-
09:49
-
09:12
-
09:00
-
08:41
-
08:36
-
00:08
- 28 февраля 2021
-
23:58
-
23:26
-
21:31
-
21:26
-
21:05
-
20:53
-
20:41
-
20:28
-
20:19
-
20:11
-
20:04
-
19:56
-
19:31
-
19:03
-
18:43
-
18:24
-
17:52
-
17:23
-
16:43
-
16:09
-
15:38
-
15:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам