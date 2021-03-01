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Жулин: не сорви Алиев тройной аксель, может, он поехал бы на чемпионат мира

Жулин: не сорви Алиев тройной аксель, может, он поехал бы на чемпионат мира
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал вызов фигуриста Евгения Семененко в сборную России на чемпионат мира. Напомним, спортсмен одержал победу в финале Кубка России.

«Молодцы, что послали Семененко. Надо, чтобы всё было по букве закона: кто как прокатался, тот и едет.

Не сорви Алиев тройной аксель в короткой (в короткой программе в финале Кубка России. — Прим. «Чемпионата»), может, поехал бы он. А так решение за федерацией. Федерация будет расхлёбывать, если что-то случится. Если Семененко прокатается хорошо, то он на коне», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.

Опубликован состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию
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