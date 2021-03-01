Татьяна Тарасова прокомментировала вызов Туктамышевой и Семененко в сборную России на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала вызов фигуристов Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко в сборную России на чемпионат мира.

«Логичный состав. Я принимала участие в тренерском совете. Считаю, что Семененко заслужил участие в чемпионате мира. А кого ещё нам включать? Это хороший фигурист, который выиграл последние соревнования, и почему бы нам его не послать на чемпионат? Обязательно нужно. Он по-честному отобрался.

Не нужно сейчас говорить, что Лиза годами заслужила этот чемпионат мира, нет, она стала лучшей из взрослых спортсменок в финале Кубка России и заслужила. Она девочка, у которой есть тройной аксель в короткой программе, о чём не надо забывать. Если кто-то сомневается в Лизиных способностях, то надеюсь, что в способностях Алексея Николаевича Мишина уже никто давно не сомневается. Они работают вместе в течение многих лет. А загадывать результаты не стоит, надо выступать в свою силу», — цитирует Тарасову «Р-Спорт».