Дмитриев: вряд ли от Семененко стоит ждать подвигов на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал решение Федерации фигурного катания России отдать последние путёвки на чемпионат мира в одиночном катании ученикам Алексея Мишина – Евгению Семененко и Елизавете Туктамышевой.

Семененко выиграл финал Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Туктамышева стала лучшей из взрослых фигуристок.

«Я всегда радуюсь за любого спортсмена, когда он добивается успеха. Рад, конечно, и за Лизу, она просто молодец — заслуженно отобралась на чемпионат мира. Но не следует забывать, что в следующем сезоне она получит ещё трёх очень сильных конкуренток, которые перейдут из юниорок. А следующий год олимпийский.

Если девчонки удержат такую же динамику, Лизе будет с ними очень сложно бороться. На стороне Лизы большой опыт, но у девочек технический запас очень серьёзный, а это зачастую играет решающую роль.

Семененко главное откатать в свою силу, показать себя публике, судьям. Вряд ли от него стоит ждать подвигов. Я не знаю, приедут ли в Стокгольм все сильнейшие. Но для Миши Коляды этот чемпионат – отличный шанс в предолимпийский год показать себя во всей красе, понравиться судьям», — приводит слова Дмитриева «Советский спорт».

В составе сборной России на чемпионате мира выступит 17-летний Евгений Семененко. Кто это такой?