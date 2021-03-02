Тарасова: Косторная заслужила место в сборной на будущий сезон

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что российская фигуристка Алёна Косторная, не сумевшая отобраться на чемпионат мира 2021 года в Стокгольм, заслужила место в национальной команде на следующий сезон.

В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, чемпионка Европы 2020 года показала две новые программы, но заняла только шестое место.

«Косторная за се6я боролась на этих соревнованиях, во всяком случае, она заслужила место в сборной на будущий сезон. К сожалению, я не увидела сумасшедшей программы, которую я всегда жду от Ше-Линн. Может быть, она так старалась сделать элементы, что у неё и получилось, но связь музыки с техническими элементами была невыразительной. Сейчас мы видим у девочек исполнение четверных прыжков, но стабильными мы их видим только у фигуристок Этери Тутберидзе.

Алёна была в авангарде технического прогресса, а сейчас она делает то же, что и в прошлом сезоне, но только без тройного акселя", — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».