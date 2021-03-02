Софья Акатьева одержала победу в юниорском финале Кубка России

Софья Акатьева одержала победу в финале Кубка России среди юниоров, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Ученица Этери Тутберидзе набрала по результатам короткой и произвольной программ 241,04 балла. Напомним, Софья была лидером и по результатам проката короткой программы. Второй стала Софья Самоделкина из ЦСКА. Тройку лучших замкнула Аделия Петросян, представляющая «Самбо-70».



Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Юниорки. Итоговое положение



1. Софья Акатьева – 241,04

2. Софья Самоделкина – 223,67

3. Аделия Петросян – 204,22

4. Мария Захарова – 198,60

5. Валерия Овчинникова – 190,96

6. Елизавета Осокина – 188,12

7. Агнета Латушкина – 186,47

8. Вероника Жилина – 184,75

9. Мария Парамонова – 178,71

10. Наталия Лагутова – 177,51

11. Полина Свириденко – 172,36

12. Станислава Молчанова – 160,29