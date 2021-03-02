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Софья Акатьева одержала победу в юниорском финале Кубка России

Софья Акатьева одержала победу в юниорском финале Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0
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Софья Акатьева одержала победу в финале Кубка России среди юниоров, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Ученица Этери Тутберидзе набрала по результатам короткой и произвольной программ 241,04 балла. Напомним, Софья была лидером и по результатам проката короткой программы. Второй стала Софья Самоделкина из ЦСКА. Тройку лучших замкнула Аделия Петросян, представляющая «Самбо-70».

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Юниорки. Итоговое положение

1. Софья Акатьева – 241,04
2. Софья Самоделкина – 223,67
3. Аделия Петросян – 204,22
4. Мария Захарова – 198,60
5. Валерия Овчинникова – 190,96
6. Елизавета Осокина – 188,12
7. Агнета Латушкина – 186,47
8. Вероника Жилина – 184,75
9. Мария Парамонова – 178,71
10. Наталия Лагутова – 177,51
11. Полина Свириденко – 172,36
12. Станислава Молчанова – 160,29

Фигурное катание. Кубок России-2021. Финал, Москва
Девушки. Произвольная программа
02 марта 2021, вторник. 15:00 МСК
Окончено
1
Софья Акатьева
Москва
241.04
2
Софья Самоделкина
Москва
223.67
3
Аделия Петросян
Москва
204.22
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