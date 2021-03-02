«Сложно и очень волнительно». Алина Загитова рассказала, как сдала первую сессию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как сдала первую сессию в университете. Напомним, Загитова учится на первом курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика» на факультете журналистики.

«Как прошла первая сессия? Сложно и очень волнительно. Но мы ведь знаем, что спортсмены всегда идут до конца. И делают на максимум всё, что от них зависит. Я очень старалась, училась. Было трудно, но я полностью закрывала первую сессию. Всё сдала.



Экзаменов было достаточно много. Но точно могу сказать, что я спрогрессировала в учебе. И узнала для себя много нового. Мой большой интерес к занятиям перекрывал всю сложность, которая иногда присутствовала. К тому же, я нашла себе друзей в университете. Они мне помогают, что-то подсказывают, когда это необходимо. Например, отправляют лекции. У нас всё схвачено.



Преподаватели закрывают глаза на то, что я чуть-чуть иногда пропускаю пары. Но всё, что нужно, я делаю. Присутствую на всех важных занятиях — последние лекции, семинары. Самое главное, что в моих мозгах что-то откладывается, и я сдаю зачёты и экзамены. А сейчас у нас уже стартовал второй семестр. И я успеваю почти на все занятия», — приводит слова Загитовой Sport24.