13-летняя Елизавета Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе

13-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе. Ранее она работала с тренером Сергеем Давыдовым.

«Друзья, во избежание вопросов, деликатно сообщаем сами! Лиза Берестовская перешла в группу Тутберидзе Э.Г., прекрасного, опытного наставника!



Лиза, команда Davydov Team желает тебе успехов, мы плодотворно поработали и прошли местами тернистый, но от этого не менее увлекательный путь! Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста», — говорится на странице команды Сергея Давыдова.

Пост доступен в «инстаграме» команды Сергея Давыдова

В начале февраля Берестовская заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске. Победу одержала Софья Акатьева.