13-летняя Елизавета Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе
13-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе. Ранее она работала с тренером Сергеем Давыдовым.
«Друзья, во избежание вопросов, деликатно сообщаем сами! Лиза Берестовская перешла в группу Тутберидзе Э.Г., прекрасного, опытного наставника!
Лиза, команда Davydov Team желает тебе успехов, мы плодотворно поработали и прошли местами тернистый, но от этого не менее увлекательный путь! Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста», — говорится на странице команды Сергея Давыдова.
Пост доступен в «инстаграме» команды Сергея Давыдова
В начале февраля Берестовская заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске. Победу одержала Софья Акатьева.
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