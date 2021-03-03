Алина Загитова: за три года после победы на Олимпиаде я стала умнее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как отпраздновала свою победу на Играх в Пхёнчхане, и призналась, что спустя три года после того успеха стала умнее.

«Отмечала на тренировках. У нас даже дни рождения отмечаются на катке. Так Этери Георгиевна Тутберидзе всех приучила. У нас могут быть только «праздничные прокаты». Например, двойной лутц вместо тройного. Часто ли вспоминаю победу на Олимпиаде? Она всегда со мной. Но я предпочитаю жить сегодняшним днем и достигать новых целей. Мою победу в Пхёнчхане, наверное, никто уже не забудет. Да и не надо её забывать.

Что поменялось во мне за три года после победы на Олимпиаде? Внутри я такая же Алина. Только стала умнее. Жизненного опыта добавилось. Если бы я выступала на Олимпиаде в своем текущем состоянии, то я бы себя точно так же вела. Это ведь я. Я не пытаюсь изображать из себя что-то, как-то играть на публике. Пытаюсь просто быть собой, настоящей. И у меня это получается», — цитирует Загитову Sport24.

Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.