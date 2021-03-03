«У них там своя каша». Директор «Самбо-70» высказался о переходе фигуристки к Тутберидзе

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал переход 13-летней фигуристки Елизаветы Берестовской в группу Этери Тутберидзе. Ранее она работала с тренером Сергеем Давыдовым.



«Будем смотреть на успехи Берестовской и её результаты. Должно пройти время на её адаптацию. У нас много хороших девочек в группе, и она составит им хорошую конкуренцию. Будем наблюдать.



Что касается всех разговоров вокруг переходов, у них там своя каша. Я вмешиваюсь туда в крайнем случае, когда возникает конфликтная или юридическая ситуация. Тогда я принимаю решение. А так они работают абсолютно самостоятельно, как отделение фигурного катания с лидером в лице Тутберидзе Этери Георгиевны. У нас принцип как у врачей — не навредить и не помешать. Результат говорит сам за себя», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

13-летняя Елизавета Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе