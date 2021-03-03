Жулин — о возвращении Костроной к Тутберидзе: вопрос, возьмут ли её обратно

Призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новость о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года.



«Меня не удивит возвращение Косторной к Тутберидзе, судя по её результатам в этом году и как всё произрастает. Алёна была недовольна. Но тут есть этически важный вопрос, возьмёт ли Этери Георгиевна её обратно. Если возьмёт, то для Алёны это был бы единственно верный шаг. Это заявка на то, чтобы спастись и вернуться в прежнее русло», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, чемпионка Европы 2020 года Косторная показала две новые программы, но заняла только шестое место.