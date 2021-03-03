Жена Плющенко отреагировала на новость о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко отреагировала на появившуюся информацию о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в академию Евгения Плющенко.



«Мне об этом не известно», — приводит слова Рудковской Sport24.



Напомним, переход Алёны Косторной от Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Плющенко произошёл в межсезонье-2020. В финале Кубка России, где состоялся дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла лишь шестое место.

Косторная отказалась комментировать возможное возращение к Тутберидзе