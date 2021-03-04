Елена Ильиных: Плющенко и Рудковская с пониманием отнеслись к моему решению взять перерыв

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных прокомментировала появившуюся информацию о том, что она больше не является тренером в группе Евгения Плющенко.

«Во-первых, у меня совсем маленький ребёнок, в животе с которым я работала всю беременность, и почти весь первый год его жизни была задействована в разных рабочих проектах. После такого насыщенного года моей семьёй было принято решение взять отпуск и побыть с сыном на берегу океана. Я счастлива сейчас каждый день наблюдать, как растёт и развивается наш сынок, как он бегает по песку и дышит океанским воздухом.



Во-вторых, отпуск я всё же сочетаю с несколькими рабочими проектами. Так что полностью отдыхать не получается. Совмещаем с Сергеем Полуниным приятное с полезным, как говорится.



С «Ангелами» я постоянно на связи, и с Женей Плющенко, и с Яной Рудковской. Они с пониманием отнеслись к моему решению взять перерыв. По приезде в Москву обязательно буду помогать их спортсменам и с постановкой, и с отработкой программ. У них действительно собралась отличная команда тренеров и спортсменов. Слежу за ними, болею за них и от всего сердца поддерживаю», – цитирует Ильиных сайт «Матч ТВ».

Ильиных приступила к работе в академии «Ангелы Плющенко» в августе 2020 года.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Елена в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).