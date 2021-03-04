Плющенко: отпускаем Косторную с чистой совестью обратно в «Хрустальный»

Двукратный чемпион ОИ Евгений Плющенко прокомментировал информацию, что российская фигуристка Алёна Косторная, занимающаяся в его академии «Ангелы Плющенко», решила вернуться к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.
«Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу. Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против её выступления в форме, которую не успела набрать. Ей как раз этих двух месяцев и не хватило.
У меня нет сомнений в её будущем, если она будет работать и выкладываться на сто процентов, не болеть и восстановится полностью, что я ей и предлагал сделать в этом сезоне. Я и моя команда для неё сделали всё, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью», — цитирует Плющенко ТАСС.
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