Ирина Роднина: метания Косторной показывают, что у неё есть проблемы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала информацию о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года.
«Я не вправе что-то оценивать, ситуацию не знаю. Если первый шаг был сделан легкомысленно, где гарантия, что второй будет обдуманным? Вопрос не в том, быстро ли Косторная вернулась. Просто какие-то метания в первую очередь показывают, что есть проблемы у самой спортсменки», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, в финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, чемпионка Европы 2020 года Косторная показала две новые программы, но заняла только шестое место.
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