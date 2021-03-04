Жена Плющенко — о переходе Косторной к Тутберидзе: у нас с Евгением некое облегчение

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала возвращение Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе. Косторная работала с Плющенко с лета 2020 года. Сегодня, 4 марта, Евгений подтвердил, что Алёна возвращается к бывшему тренеру.

«Главное сейчас — это восстановить здоровье. В переходе в другую команду я не вижу проблем. У нас с Евгением есть некое облегчение. Так как переживать за её здоровье постоянно тоже мало приятного. Я считаю, что всё встало на свои места, потому что тренироваться и восстанавливаться одновременно невозможно. Возможно, в следующие разы, когда будем набирать спортсменов, я стану рекомендовать Евгению брать справки о состоянии здоровья, а также документы про обязанности не только тренера, но и спортсмена. Для Алёны мы очень много сделали добра. Думаю, она этого никогда не забудет», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

Рудковская рассказала о проблемах фигуристки со здоровьем.



«Алёна пришла к нам не в самой лучшей форме, у неё, к сожалению, есть проблемы со здоровьем и их невозможно решить было быстро, плюс коронавирус и осложнение. Мой муж предлагал ей пропустить этот сезон, заняться здоровьем, но Алёна продолжала рваться в бой. Косторная — классная девчонка, отличная спортсменка и очень сильная фигуристка, но для тренировок необходимо иметь здоровье, с которым у неё есть проблемы. Вообще, за полгода тренировок Алёна работала только 4 месяца. Два месяца забрала болезнь, поэтому делать какие-то выводы рано. Евгений Плющенко и Сергей Розанов могли ей помочь восстановиться, вернуться в форму, но не хватило этих двух месяцев. Мы желаем Алёне выздоровления, восстановления и скорейшего набора формы», — сказала Рудковская.

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.