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Траньков о возвращении Косторной к Тутберидзе: не факт, что её примут. Обида есть и будет

Траньков о возвращении Косторной к Тутберидзе: не факт, что её примут. Обида есть и будет
Фигурное катание / Гран-при 0
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал информацию о возвращении Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе. С лета 2020 года спортсменка работала с Евгением Плющенко. Сегодня, 4 марта, Плющенко подтвердил переход Косторной к её бывшему тренеру.

«Не факт, что Косторную примут. Обида есть и будет. Зачем Тутберидзе возвращать Косторную? Возможно, чтобы показать, что всегда есть шанс. Либо она не возьмёт, чтобы другим было неповадно.

У Косторной много вариантов, в том числе — завершение карьеры. Но самый ожидаемый — возвращение к Тутберидзе. Может, будет испытательный срок. Это был бы лучший вариант для болельщиков Алёны и для неё самой. Но последнее слово за Этери Георгиевной», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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