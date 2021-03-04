Этери Тутберидзе отреагировала на победу дочери в финале Кубка Роcсии среди юниоров

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала победу своей дочки Дианы Дэвис в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве. Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, одержала победу в соревнованиях юниоров.
«Очень рада за своих ребят, что смогли преодолеть все трудности и достойно откататься на финале Кубка России-2021. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.
Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе
Фигурное катание. Финал Кубка России. Юниоры. Москва
Танцы на льду. Итоговое положение
1. Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 186,38
2. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол – 171,38
3. Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев – 163,13
4. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин – 160,71
5. Таисия Линчевская / Тимур Бабаев-Смирнов – 150,29
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