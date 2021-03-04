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Этери Тутберидзе отреагировала на победу дочери в финале Кубка Роcсии среди юниоров

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала победу своей дочки Дианы Дэвис в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве. Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, одержала победу в соревнованиях юниоров.

«Очень рада за своих ребят, что смогли преодолеть все трудности и достойно откататься на финале Кубка России-2021. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе

Фигурное катание. Финал Кубка России. Юниоры. Москва

Танцы на льду. Итоговое положение



1. Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 186,38

2. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол – 171,38

3. Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев – 163,13

4. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин – 160,71

5. Таисия Линчевская / Тимур Бабаев-Смирнов – 150,29