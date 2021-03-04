Конгресс ISU 2021 года отменили из-за пандемии коронавируса

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил конгресс 2021 года из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом. Встреча должна была состояться с 31 мая по 4 июня на острове Пхукет (Тайланд).

Ожидалось, что на мероприятии будет рассмотрен вопрос о повышении возрастного ценза для участия в соревнованиях по фигурному катанию. Следующий конгресс Международного союза конькобежцев должен пройти с 6 по 10 июня 2022 года. Местом проведения остаётся Пхукет.

Кроме того, ISU ещё раз подчеркнул, что чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года должен состояться в запланированные сроки — с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала состав национальной команды на мировое первенство.