Туктамышева рассказала, с кем хотела бы выступить в паре на «Ледниковом периоде»

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, с кем ей хотелось бы выступить в паре в телешоу «Ледниковый период». По словам Туктамышевой, её в этом смысле заинтересовали бы актёр Александр Паль и певец Фёдор Инсаров, более известный как Федук.
«Наверное, мне было бы интересно познакомиться с Александром Палем и Федуком. Было бы здорово, если бы их позвали на лёд.
Попробовать себя в роли ведущей? Я положительно отношусь к любому опыту. И если меня позовут, то я с удовольствием соглашусь. Я в принципе комфортно чувствую себя перед камерой», — рассказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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