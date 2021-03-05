Плющенко: у нас нет контрактов с Косторной. Это лукавство, что их надо закрыть

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что у чемпионки Европы Алёны Косторной нет контрактных обязательств перед его школой, поэтому расторгать никакие документы при уходе фигуристки нет необходимости.

«Информация о том, что якобы у Косторной есть какие-то контрактные обязательства передо мной, — неправда. Их нет. Я работаю со всеми на честном слове и доверительных отношениях. Все спонсоры, которые были приведены мной и Яной Александровной, — мы с этого ни получили ни копейки. Это была наша позиция. Мы отдали финансовую историю на откуп Алёне и ни в коем случае ничего забирать не будем.

У нас нет контрактов с Косторной — что она катается за клуб или что-то подобное. Все контракты, которые были сделаны Алёне, — были сделаны только для неё. Мы не получили, не взяли никакого процента. Так что это лукавство — что надо закрыть некие контрактные составляющие. Думаю, во многих случаях тренеры и менеджеры взяли бы деньги за услуги, спонсорство. Мы этого делать не будем, не собираемся и не делали. Программы, которые были поставлены Ше-Линн Бурн, остаются Алёне. Я действительно потратил большие суммы. Ну, ничего, бывает, всё нормально», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».

Фигуристка тренировалась в академии Плющенко с июля 2020 года. Ранее появилась информация, что Косторная возвращается в группу Этери Тутберидзе, но для этого якобы нужно расторгнуть контракт.