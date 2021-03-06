«Гибкая пумочка». Поклонники оценили новое фото Алины Загитовой

Бренд PUMA Japan, амбассадором которого является олимпийская чемпионка Алина Загитова, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию фигуристки. Загитова позирует в белом облегающем костюме для фитнеса, который подчёркивает все достоинства фигуры спортсменки.

Подписчики восторженно отреагировали на новую фотографию своего кумира.

alinomaniya: «Гибкая пумочка».

wertyhoul: «Она так мотивирует!»



nastya_2223: «Королева Алина».

perchinka60: «Грациозная наша Алина!»



attraktiv13: «Алина — самая лучшая! Это фантастика!»

Загитова не принимает участия в соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка участвует в шоу, была ведущей проекта «Ледниковый период» на телевидении.

Фото можно посмотреть на странице PUMA Japan в «Инстаграме».