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«Гибкая пумочка». Поклонники оценили новое фото Алины Загитовой

«Гибкая пумочка». Поклонники оценили новое фото Алины Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бренд PUMA Japan, амбассадором которого является олимпийская чемпионка Алина Загитова, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию фигуристки. Загитова позирует в белом облегающем костюме для фитнеса, который подчёркивает все достоинства фигуры спортсменки.

Подписчики восторженно отреагировали на новую фотографию своего кумира.

alinomaniya: «Гибкая пумочка».

wertyhoul: «Она так мотивирует!»

nastya_2223: «Королева Алина».

perchinka60: «Грациозная наша Алина!»

attraktiv13: «Алина — самая лучшая! Это фантастика!»

Загитова не принимает участия в соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка участвует в шоу, была ведущей проекта «Ледниковый период» на телевидении.

Фото можно посмотреть на странице PUMA Japan в «Инстаграме».

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