«Гибкая пумочка». Поклонники оценили новое фото Алины Загитовой
Бренд PUMA Japan, амбассадором которого является олимпийская чемпионка Алина Загитова, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию фигуристки. Загитова позирует в белом облегающем костюме для фитнеса, который подчёркивает все достоинства фигуры спортсменки.
Подписчики восторженно отреагировали на новую фотографию своего кумира.
alinomaniya: «Гибкая пумочка».
wertyhoul: «Она так мотивирует!»
nastya_2223: «Королева Алина».
perchinka60: «Грациозная наша Алина!»
attraktiv13: «Алина — самая лучшая! Это фантастика!»
Загитова не принимает участия в соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка участвует в шоу, была ведущей проекта «Ледниковый период» на телевидении.
Фото можно посмотреть на странице PUMA Japan в «Инстаграме».
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Подарок за победу на Олимпиаде наполнил жизнь Алины счастьем. Теперь фигуристку невозможно представить без пушистого питомца.
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