«Масару – это моё всё». Удивительная история дружбы Загитовой с собакой

Алину Загитову уже трудно представить без её любимой собаки Масару. Питомца подарили фигуристке после её триумфальной победы в Пхёнчхане, и с тех пор они неразлучны. Собака сопровождает Алину на шоу и тренировках, знает все её секреты. Алина считает Масару своим лучшим другом и уверена, что домашнее животное понимает её лучше, чем многие люди.
Просто удивительная история дружбы фигуристки с собакой!
Мотивация для Олимпиады
Сама того не зная, Масару сделала вклад в победу Загитовой в Пхёнчхане. На сборах в Японии перед началом Олимпиады Алина увидела журнал, в котором были фотографии собак акита-ину. Эта порода стала известна после знаменитого фильма «Хатико» о верном псе, который ждал своего хозяина даже после его смерти. Фигуристке очень понравились эти собачки, и она стала мечтать о том, что когда-нибудь преданный друг будет и у неё.
Загитова поделилась своим желанием с родителями, но они однозначного ответа не дали. «Выступи хорошо на Олимпиаде, посмотрим», — сказала мама Алины. К тому моменту у фигуристки уже были две шиншиллы и кошка.
«Я с ними разговариваю, рассказываю всё, даже то, чем не могу поделиться с родителями. Я знаю, что мои зверюшки никогда меня не предадут. Я понимаю, что они меня понимают», — делилась Загитова в интервью ФФККР.
Загитова сделала породу Масару популярной
Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину осталась под впечатлением от рассказа юной фигуристки и решила подарить ей щенка. Японцы кропотливо готовились к приезду Алины и даже составили для неё шорт-лист собачек. Акита-ину начали мгновенно набирать популярность. На родине породы в Одатэ был установлен рекорд посещаемости, а в аэропорту Акита за май раскупили более 12 тысяч игрушечных акита-ину. Всё это японцы связывают с мечтой российской фигуристки, о которой узнала вся страна.
С каждым годом акита-ину теряли популярность в Японии и становились всё менее распространёнными, но манёвр с вручением собаки Загитовой спровоцировал бум популярности этой породы. Масару мгновенно стала звездой в Японии — ещё до того, как попала в руки к будущей хозяйке. Про собаку снимали сюжеты на телевидении, а затем представили общественности на выставке в Одатэ.
Первая встреча Алины и Масару произошла в Москве в гостинице «Метрополь». На церемонию прибыли глава ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину и премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой. Алина волновалась перед встречей с будущим питомцем и подготовилась к торжественному моменту — даже сделала маникюр в стиле Масару.
Рядом с Алиной щенок чувствовал себя комфортно: позировал фотографам, играл с поводком и расцеловал каждого, кто держал его на руках. Загитова была в восторге и пообещала заботиться о щенке.
«Собака очень тяжёлая, но прикольная. Она очень-очень пушистая. Я думаю, что за этой лапочкой я буду особенно ухаживать, чтобы она оставалась всегда такой красивой и чистой», — говорила фигуристка.
Самые любимые друзья Загитовой
С тех пор Масару стала для Алины лучшей подругой, без которой её уже невозможно представить. Собака везде и всюду сопровождает фигуристку, а Загитова отвечает ей любовью.
«Масару — это моё всё. Она ласковая, активная, всегда играет со мной. Это мой лучший друг. У меня друзей не очень много. Со мной живут кошка, шиншилла и, конечно, Масару. Это мои самые любимые друзья», — признавалась Загитова.
Масару не только ждёт хозяйку после ледовых тренировок, но и сама выходит на лёд. Помимо команд «Сидеть!», «Лежать!», «Покрутись!», «Ко мне!», собака разучивает сальхов и аксель.
Хоть Масару с виду и похожа на милого послушного питомца, на деле характер у неё непростой. «Масару — спокойная и всё понимающая собака, но иногда ей хочется сделать всё наоборот. У меня сейчас такой же характер. Мне говорят «да», я отвечаю «нет», говорят «нет», я отвечаю «да». Мне кажется, у каждого человека такое бывает, и с возрастом это пройдёт», — рассказывала Загитова.
Есть у хозяйки и питомца и другие общие стороны. Алина признаётся, что они обе спокойные и жизнерадостные. Масару учит фигуристку радоваться каждому дню и ценить приятные мелочи, которыми наполнен каждый день.
Масару популярнее Загитовой?
Даже несмотря на многочисленные титулы, на улицах собаку узнают чаще, чем саму Загитову. «Собак этой породы в России немного, поэтому сначала все говорят: «О, Хатико», обращают внимание на Масару, а потом уже узнают меня. В новостях же показывали, как мне её дарили, поэтому все спрашивают в первую очередь, как дела у Масару, а потом уже у меня. А иногда о том, как у меня дела, вообще не спрашивают», — шутила Алина.
Но Загитова только рада поделиться популярностью со своей преданной подругой. Алина не раз брала Масару на ледовые шоу и приходила с ней в «Вечерний Ургант». Для питомца даже пошили красное платье с пышной пачкой, как у Алины на Олимпиаде. Так что у Масару не менее насыщенная жизнь, чем у Загитовой. Фигуристка в шутку называет питомца «бизнес-дог» и считает, что ему очень повезло с хозяйкой.
«Я очень рада, что Масару появилась в моей жизни. Она меня не просто понимает – чувствует. Она всегда внимательно слушает, когда мы разговариваем. И мне всё чаще кажется, что это не собака, а живой человек, который просто превратился в собаку», — признаётся Загитова в интервью ФФККР.
Собака легендарной породы из Японии попала в руки знаменитой российской фигуристки благодаря её триумфу на Олимпиаде, а затем стала для неё самым родным существом в мире. Всё это делает историю дружбы Загитовой и Масару по-настоящему удивительной и, конечно, очень трогательной.
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