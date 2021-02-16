«Масару – это моё всё». Удивительная история дружбы Загитовой с собакой

Алину Загитову уже трудно представить без её любимой собаки Масару. Питомца подарили фигуристке после её триумфальной победы в Пхёнчхане, и с тех пор они неразлучны. Собака сопровождает Алину на шоу и тренировках, знает все её секреты. Алина считает Масару своим лучшим другом и уверена, что домашнее животное понимает её лучше, чем многие люди.



Просто удивительная история дружбы фигуристки с собакой!

Мотивация для Олимпиады

Сама того не зная, Масару сделала вклад в победу Загитовой в Пхёнчхане. На сборах в Японии перед началом Олимпиады Алина увидела журнал, в котором были фотографии собак акита-ину. Эта порода стала известна после знаменитого фильма «Хатико» о верном псе, который ждал своего хозяина даже после его смерти. Фигуристке очень понравились эти собачки, и она стала мечтать о том, что когда-нибудь преданный друг будет и у неё.



Загитова поделилась своим желанием с родителями, но они однозначного ответа не дали. «Выступи хорошо на Олимпиаде, посмотрим», — сказала мама Алины. К тому моменту у фигуристки уже были две шиншиллы и кошка.



«Я с ними разговариваю, рассказываю всё, даже то, чем не могу поделиться с родителями. Я знаю, что мои зверюшки никогда меня не предадут. Я понимаю, что они меня понимают», — делилась Загитова в интервью ФФККР.

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Загитова сделала породу Масару популярной

Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину осталась под впечатлением от рассказа юной фигуристки и решила подарить ей щенка. Японцы кропотливо готовились к приезду Алины и даже составили для неё шорт-лист собачек. Акита-ину начали мгновенно набирать популярность. На родине породы в Одатэ был установлен рекорд посещаемости, а в аэропорту Акита за май раскупили более 12 тысяч игрушечных акита-ину. Всё это японцы связывают с мечтой российской фигуристки, о которой узнала вся страна.

С каждым годом акита-ину теряли популярность в Японии и становились всё менее распространёнными, но манёвр с вручением собаки Загитовой спровоцировал бум популярности этой породы. Масару мгновенно стала звездой в Японии — ещё до того, как попала в руки к будущей хозяйке. Про собаку снимали сюжеты на телевидении, а затем представили общественности на выставке в Одатэ.

Первая встреча Алины и Масару произошла в Москве в гостинице «Метрополь». На церемонию прибыли глава ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину и премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой. Алина волновалась перед встречей с будущим питомцем и подготовилась к торжественному моменту — даже сделала маникюр в стиле Масару.



Рядом с Алиной щенок чувствовал себя комфортно: позировал фотографам, играл с поводком и расцеловал каждого, кто держал его на руках. Загитова была в восторге и пообещала заботиться о щенке.

«Собака очень тяжёлая, но прикольная. Она очень-очень пушистая. Я думаю, что за этой лапочкой я буду особенно ухаживать, чтобы она оставалась всегда такой красивой и чистой», — говорила фигуристка.

Самые любимые друзья Загитовой

С тех пор Масару стала для Алины лучшей подругой, без которой её уже невозможно представить. Собака везде и всюду сопровождает фигуристку, а Загитова отвечает ей любовью.



«Масару — это моё всё. Она ласковая, активная, всегда играет со мной. Это мой лучший друг. У меня друзей не очень много. Со мной живут кошка, шиншилла и, конечно, Масару. Это мои самые любимые друзья», — признавалась Загитова.

Загитова: мой лучший друг — собака Масару

Масару не только ждёт хозяйку после ледовых тренировок, но и сама выходит на лёд. Помимо команд «Сидеть!», «Лежать!», «Покрутись!», «Ко мне!», собака разучивает сальхов и аксель.

Хоть Масару с виду и похожа на милого послушного питомца, на деле характер у неё непростой. «Масару — спокойная и всё понимающая собака, но иногда ей хочется сделать всё наоборот. У меня сейчас такой же характер. Мне говорят «да», я отвечаю «нет», говорят «нет», я отвечаю «да». Мне кажется, у каждого человека такое бывает, и с возрастом это пройдёт», — рассказывала Загитова.



Есть у хозяйки и питомца и другие общие стороны. Алина признаётся, что они обе спокойные и жизнерадостные. Масару учит фигуристку радоваться каждому дню и ценить приятные мелочи, которыми наполнен каждый день.

Загитова стала самой популярной фигуристкой России. После видео из сауны Алина уже больше блогер, чем спортсменка.

Масару популярнее Загитовой?

Даже несмотря на многочисленные титулы, на улицах собаку узнают чаще, чем саму Загитову. «Собак этой породы в России немного, поэтому сначала все говорят: «О, Хатико», обращают внимание на Масару, а потом уже узнают меня. В новостях же показывали, как мне её дарили, поэтому все спрашивают в первую очередь, как дела у Масару, а потом уже у меня. А иногда о том, как у меня дела, вообще не спрашивают», — шутила Алина.

Но Загитова только рада поделиться популярностью со своей преданной подругой. Алина не раз брала Масару на ледовые шоу и приходила с ней в «Вечерний Ургант». Для питомца даже пошили красное платье с пышной пачкой, как у Алины на Олимпиаде. Так что у Масару не менее насыщенная жизнь, чем у Загитовой. Фигуристка в шутку называет питомца «бизнес-дог» и считает, что ему очень повезло с хозяйкой.



«Я очень рада, что Масару появилась в моей жизни. Она меня не просто понимает – чувствует. Она всегда внимательно слушает, когда мы разговариваем. И мне всё чаще кажется, что это не собака, а живой человек, который просто превратился в собаку», — признаётся Загитова в интервью ФФККР.



Собака легендарной породы из Японии попала в руки знаменитой российской фигуристки благодаря её триумфу на Олимпиаде, а затем стала для неё самым родным существом в мире. Всё это делает историю дружбы Загитовой и Масару по-настоящему удивительной и, конечно, очень трогательной.