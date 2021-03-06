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Ягудин исполнил зажигательный танец на гололёде

Ягудин исполнил зажигательный танец на гололёде
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил забавное видео, где демонстрируется, как он в попытке удержать равновесие на гололёде исполняет ритмичный танец.

«Когда вчера был плюс, а сегодня минус», — подписал видеозапись Алексей.

Ягудин исполняет танец.

Подписчики Ягудина оценили его мастерство. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Шикарная дорожка шагов».
«Спасибо, Алексей за доброе настроение!»
«Супер! Оскар по Вам плачет, Алексей».

40-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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