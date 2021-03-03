Ягудин: Губерниев называет биатлон самым крутым. Но фигурное катание однозначно круче

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал информацию о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в академию Евгения Плющенко.



«Так. А Губерниев говорит, что биатлон самый крутой. Фигурка круче, однозначно. Фигурка рулит. Думал, что до чемпионата мира уже будет тихо, а тут… запасаемся попкорном», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, переход Алёны Косторной от Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Плющенко произошёл в межсезонье-2020. В финале Кубка России, где состоялся дополнительный отбор на чемпионат мира — 2021, Алёна показала две новые программы, но заняла лишь шестое место.

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