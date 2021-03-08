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Ирина Слуцкая назвала три вещи, которые не смогла бы простить мужчине

Ирина Слуцкая назвала три вещи, которые не смогла бы простить мужчине
Фигурное катание / Гран-при 0
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Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая в своём «инстаграме» рассказала, чего, по её мнению, не стоит прощать в отношениях.

«Чего нельзя прощать в отношениях. Я бы не смогла простить мужчине трёх вещей:
— Потребительских отношений.
— Неверности.
— Если бы я была для него не на первом месте», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.

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