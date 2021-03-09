Туктамышева: мы с Мишиным похожи характерами

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о своём тренере Алексее Мишине, который 8 марта отметил юбилей – 80 лет.

«Лет пять назад я начала понимать, что мы с Алексеем Николаевичем похожи характерами. По крайней мере, мне так кажется. И стала по-настоящему ценить наш контакт, понимая, насколько это важно и как мне повезло.

Мой наставник любит творить и быть лидером. Но при этом готов уступить. Хотя иногда у нас бывают разногласия, но мы стараемся находить компромисс. Плюс тяга к чему-то новому. Я стараюсь тоже подхватывать его нововведения и как-то развиваться. К тому же с чувством юмора у нас обоих дело обстоит хорошо. Но я не знаю, стали ли наши характеры похожи из-за того, что я очень долго у него занимаюсь и перенимаю что-то, или мы изначально находились на одной волне.

Я и по жизни всегда могу за советом к нему прийти. Алексей Николаевич мне книжки интересные дарит регулярно, за что я ему безумно благодарна. Какие-то цитаты из произведений, отрывки стихотворений зачитывает. Выступает не только как тренер, но и как учитель, который нас образовывает.

На юбилей желаю в первую очередь – здоровья! И чтобы Мишин, прожив такую долгую жизнь, все равно продолжал чем-то удивлять, оставался всегда на позитиве, а ученики продолжали его радовать победами!» — приводит слова Туктамышевой «Советский спорт».