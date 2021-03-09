Журнал Maxim показал фотографии Туктамышевой, которые остались за кадром

На официальной странице журнала Maxim в «Инстаграме» были размещены ещё три фотографии чемпионки мира и Европы 2015 года россиянки Елизаветы Туктамышевой, которые остались за кадром мартовского номера.
«Лиза Туктамышева — посмотри, что осталось за кадром! Спортсменка, красавица, чемпионка и просто секс-символ Туктамышева появилась на обложке мартовского номера Maxim. В фотосессии, получившей название «Песнь льда и пломбира», Лиза продемонстрировала аппетитные формы, не раз сводившие с ума фанатов фигурного катания, а в интервью откровенно ответила на вопросы редакции, в том числе довольно провокационные!» — подписали публикацию в журнале.
Фото можно посмотреть на странице журнала Maxim в "инстаграме".
На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место.
В ноябре 2020 года Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.
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