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Хореограф группы Этери Тутберидзе показал видео с тренировки Валиевой и Хромых

Хореограф группы Этери Тутберидзе показал видео с тренировки Валиевой и Хромых
Фигурное катание / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков на своей странице в «Инстаграме» разместил видео с тренировки Майи Хромых и Камилы Валиевой.

«И снова джаз в группе Этери Тутберидзе. Майя Хромых и Камила Валиева. Частенько мы берём не просто комбинации, добавляем в них образы для развития образного мышления и эмоциональности. Например, заброшенная кукла на чердаке по ночам оживает, тело не слушается, поэтому движения ломаные», – написал Железняков.

Видео можно посмотреть на странице Железнякова в «Инстаграме».

Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.

14-летняя Хромых — серебряная медалистка финала Кубка России 2020/2021.

Камила Валиева опубликовала фотографии в необычном образе и поздравила с 8 Марта
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