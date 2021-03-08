Камила Валиева опубликовала фотографии в необычном образе и поздравила с 8 Марта

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева поздравила девушек с 8 Марта и показала фотографии, сделанные для оформления интервью журналу о балете и людях искусства La Personne. На фото Камила в длинном платье из нескольких слоёв прозрачной ткани с цветочным узором.

«Угадайте, чем сегодня занимаются ученицы «Хрустального»? Ответ прост — продолжают тренироваться.

Поздравляю всех-всех-всех девушек с 8 Марта! Этери Георгиевна, мои дорогие коллеги по льду и, конечно же, моя дорогая и любимая мамочка, поздравляю вас с праздником. Желаю вам любви, красок и бесконечного добра», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Камилы Валиевой в «Инстаграме».