Александра Трусова: женщины будут играть всё более активную роль во всех сферах жизни

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, 16-летняя российская фигуристка Александра Трусова оценила роль женщин в мире.
«Думаю, женщины будут играть всё более активную роль во всех сферах жизни. Это будет заметно в спорте, культуре и в общественной деятельности», — приводятся слова Трусовой в «Инстаграме» Maurice Lacroix.
Трусова попала в состав участников чемпионата мира в Стокгольме (Швеция) без дополнительного отбора в финале Кубка России. На чемпионате России 2021 года Трусова заняла третье место и второе — среди спортсменок, имеющих право выступать на первенстве планеты среди взрослых. В начале февраля Трусова выступила на Кубке Первого канала.
Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!
- 11 марта 2021
-
08:37
- 10 марта 2021
-
19:18
-
16:08
-
15:13
-
12:49
-
11:20
-
11:03
-
11:01
-
10:11
-
09:08
-
08:52
-
00:20
- 9 марта 2021
-
23:36
-
23:02
-
21:28
-
17:53
-
17:02
-
13:58
-
13:19
-
11:08
-
09:00
-
08:47
-
08:43
-
00:30
-
00:09
- 8 марта 2021
-
22:45
-
22:18
-
18:57
-
17:24
-
16:18
-
15:49
-
13:07
-
11:30
-
11:17
-
11:13