Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Александра Трусова: женщины будут играть всё более активную роль во всех сферах жизни

Александра Трусова: женщины будут играть всё более активную роль во всех сферах жизни
Фигурное катание / Гран-при 0
Аудио-версия:

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, 16-летняя российская фигуристка Александра Трусова оценила роль женщин в мире.

«Думаю, женщины будут играть всё более активную роль во всех сферах жизни. Это будет заметно в спорте, культуре и в общественной деятельности», — приводятся слова Трусовой в «Инстаграме» Maurice Lacroix.

Трусова попала в состав участников чемпионата мира в Стокгольме (Швеция) без дополнительного отбора в финале Кубка России. На чемпионате России 2021 года Трусова заняла третье место и второе — среди спортсменок, имеющих право выступать на первенстве планеты среди взрослых. В начале февраля Трусова выступила на Кубке Первого канала.

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!

Евгений Плющенко: пожалуй, Трусова — сильнейшая фигуристка в мире
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021