Александра Трусова: женщины будут играть всё более активную роль во всех сферах жизни

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, 16-летняя российская фигуристка Александра Трусова оценила роль женщин в мире.

«Думаю, женщины будут играть всё более активную роль во всех сферах жизни. Это будет заметно в спорте, культуре и в общественной деятельности», — приводятся слова Трусовой в «Инстаграме» Maurice Lacroix.

Трусова попала в состав участников чемпионата мира в Стокгольме (Швеция) без дополнительного отбора в финале Кубка России. На чемпионате России 2021 года Трусова заняла третье место и второе — среди спортсменок, имеющих право выступать на первенстве планеты среди взрослых. В начале февраля Трусова выступила на Кубке Первого канала.

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