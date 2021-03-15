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«Она была горячей штучкой!» Подписчики оценили новые фото 20-летней Марии Сотсковой

«Она была горячей штучкой!» Подписчики оценили новые фото 20-летней Марии Сотсковой
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в блузку и джинсы, пристально смотрит в камеру.

«Я умнее твоих дам, мне не нужно левых драм», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Марии Сотсковой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Эта девочка была горячей штучкой!»
«Моя нереалка».
«А это законно такой быть?»
«А взгляд усталый...»

20-летняя Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «Челленджер»: Кубок Таллина (2015), Мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр финала юниорского Гран-при (2015), серебряный (2018) и бронзовый призёр чемпионата России (2017).

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