«Думала, что умру». Оксана Грищук рассказала, как узнала о романе Жулина с Навкой

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук рассказала об эмоциях, которые испытала, узнав о романе её бывшего возлюбленного Александра Жулина с Татьяной Навкой.

«В моём сердце никогда не было места для мести. Саша — моя первая настоящая, наивная, нежная любовь. Я ведь почти на 10 лет его младше, мне было всего 19 лет… Так ему верила, боготворила его. Но в результате — разбитое на осколки сердце и израненная душа, шрамы остались на всю жизнь.

Я очень долго страдала, море слёз пролила. Да, конечно, у меня была мотивация доказать ему, что я самая лучшая, чтобы он увидел, кого потерял. Наивная, почти детская мотивация. Он же меня упрашивал, чтобы я бросила фигурное катание в доказательство того, что я его люблю. Он мне сказал: «Бросай, сиди дома, беременей, рожай детей. Только никому не рассказывай, это будет наш с тобой секрет. Потерпи, моя любимая, а я пока тренируюсь в Америке полтора года, выиграю Олимпиаду, и потом мы всему миру объявим, что мы с тобой женатая пара». Я поверила и бросила…

А на самом деле, когда он мне это сказал и уехал в Америку, он закрутил роман с Навкой. Мне настолько всё это было больно и обидно… Когда в три утра мне позвонила Майя Усова и сообщила о романе Саши с Таней, я думала, что умру. Потом стали писать, что это якобы я такая хитрая и ушлая, специально влюбила в себя несчастного Жулина, чтобы выиграть Олимпиаду. Взрослые и опытные интриганы, волки и волчицы фигурного катания везде представляли меня хитрой стервой. Ничего, что Жулин, который почти на 10 лет меня старше, на тот момент уже был со шлейфом многочисленных романов? Наверное, это тоже стало для меня какой-то мотивацией. Сейчас понимаю, что бог меня уберёг. Ничего у нечистоплотных соперников не получилось», — цитирует Грищук Sport24.