Евгения Медведева подарила Кристиану Костову PlayStation 5 на день рождения. Видео

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева поздравила с днём рождения своего друга Кристиана Костова. Вчера, 15 марта, певцу исполнился 21 год.
Медведева подарила другу PlayStation 5 и диск с игрой.
Видео доступно на «Чемпионате»
«Мы тебя очень любим!» — написала Медведева в комментарии к посту Костова в «Инстаграме».
В 2017 году Кристиан занял второе место на конкурсе «Евровидение» в Киеве, где представлял Болгарию с песней Beautiful Mess. Медведева поставила под эту композицию показательный номер. Познакомились молодые люди на ток-шоу, посвящённом «Евровидению».
Евгения также является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016).
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