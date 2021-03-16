Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Евгения Медведева подарила Кристиану Костову PlayStation 5 на день рождения. Видео

Евгения Медведева подарила Кристиану Костову PlayStation 5 на день рождения. Видео
Фигурное катание / Гран-при 0
Аудио-версия:

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева поздравила с днём рождения своего друга Кристиана Костова. Вчера, 15 марта, певцу исполнился 21 год.

Медведева подарила другу PlayStation 5 и диск с игрой.

Видео доступно на «Чемпионате»

«Мы тебя очень любим!» — написала Медведева в комментарии к посту Костова в «Инстаграме».

В 2017 году Кристиан занял второе место на конкурсе «Евровидение» в Киеве, где представлял Болгарию с песней Beautiful Mess. Медведева поставила под эту композицию показательный номер. Познакомились молодые люди на ток-шоу, посвящённом «Евровидению».

Евгения также является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016).

Стало известно, в каких костюмах Загитова и Медведева появятся на шоу «Вечерний Ургант»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021