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Мозер рассказала, как проиграла спор Транькову и встала на коньки

Мозер рассказала, как проиграла спор Транькову и встала на коньки
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала, как после долгого перерыва встала на коньки, поскольку проиграла спор своему ученику Максиму Транькову.

«Я проиграла Транькову спор какой-то, он сказал: «Я даже коньки вам зашнурую, только выходите» (смеётся). Это было после победы на чемпионате мира.

Лет 25 прошло? Да нет, меньше. Я думаю, что лет пять. В Москву я уехала в 94-м… Где-то в 99-м, то есть активно ещё работала. Потом я уехала в Америку, уже коньки как-то… Хотя нет, в Америке же я на коньках была! 2001-й, да. Ну и Олимпиада… Чемпионат мира в Канаде — 2013-й, получается 12 лет», — рассказала Мозер в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Мозер работает в парном катании. Её учениками являются двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также пары Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт. Мозер приостановила активную тренерскую деятельность в марте 2018 года, сославшись на усталость после Олимпийских игр.

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