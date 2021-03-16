Мозер рассказала, как проиграла спор Транькову и встала на коньки

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала, как после долгого перерыва встала на коньки, поскольку проиграла спор своему ученику Максиму Транькову.

«Я проиграла Транькову спор какой-то, он сказал: «Я даже коньки вам зашнурую, только выходите» (смеётся). Это было после победы на чемпионате мира.

Лет 25 прошло? Да нет, меньше. Я думаю, что лет пять. В Москву я уехала в 94-м… Где-то в 99-м, то есть активно ещё работала. Потом я уехала в Америку, уже коньки как-то… Хотя нет, в Америке же я на коньках была! 2001-й, да. Ну и Олимпиада… Чемпионат мира в Канаде — 2013-й, получается 12 лет», — рассказала Мозер в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Мозер работает в парном катании. Её учениками являются двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также пары Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт. Мозер приостановила активную тренерскую деятельность в марте 2018 года, сославшись на усталость после Олимпийских игр.