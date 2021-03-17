Туктамышева сообщила, планирует ли она вносить изменения в программы перед ЧМ в Стокгольме

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева позитивно оценила решение организаторов провести чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) несмотря на ситуацию с коронавирусом, а также рассказала о планах по внесению изменений в программы.
«Говорят, что ехать на чемпионат мира опасно и кого-то даже заставляют выступать? Нет-нет. Я думаю, что очень мало спортсменов вам скажут, что их заставляют ехать на чемпионат мира, мне кажется, процент таких ноль с чем-то. Потому что это всё равно здорово. У профессионального спортсмена самое худшее, что может быть, это потеря мотивации. А когда ты знаешь, что есть соревнования, и ты готовишься к чемпионату мира, то у тебя, у профессионального спортсмена, который жизнь на это положил, появляется смысл в жизни. И, конечно, это очень круто, что ИСУ (Международный союз конькобежцев. — Прим. «Чемпионата») всё-таки организовал чемпионат мира, я очень благодарна всем тем, кто, так сказать, приложил к этому руку.
Изменения в программах? Небольшие, может быть, будут изменения в произвольной. В короткой оставим контент, который есть сейчас. Но пока что не уверена, может какие-то мелочи поменяем, но не кардинально», — приводит слова Туктамышевой «Олимпийский канал».
- 17 марта 2021
-
22:37
-
21:50
-
20:55
-
20:34
-
20:09
-
18:32
-
15:12
-
15:06
-
12:58
-
11:32
-
11:14
-
10:58
-
10:45
-
10:44
-
10:32
-
10:10
-
09:27
-
08:32
- 16 марта 2021
-
22:43
-
21:24
-
19:09
-
17:29
-
16:57
-
16:28
-
16:05
-
14:24
-
14:10
-
13:31
-
13:16
-
12:38
-
12:00
-
11:03
-
10:38
-
09:45
-
09:31