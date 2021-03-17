Туктамышева сообщила, планирует ли она вносить изменения в программы перед ЧМ в Стокгольме

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева позитивно оценила решение организаторов провести чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) несмотря на ситуацию с коронавирусом, а также рассказала о планах по внесению изменений в программы.



«Говорят, что ехать на чемпионат мира опасно и кого-то даже заставляют выступать? Нет-нет. Я думаю, что очень мало спортсменов вам скажут, что их заставляют ехать на чемпионат мира, мне кажется, процент таких ноль с чем-то. Потому что это всё равно здорово. У профессионального спортсмена самое худшее, что может быть, это потеря мотивации. А когда ты знаешь, что есть соревнования, и ты готовишься к чемпионату мира, то у тебя, у профессионального спортсмена, который жизнь на это положил, появляется смысл в жизни. И, конечно, это очень круто, что ИСУ (Международный союз конькобежцев. — Прим. «Чемпионата») всё-таки организовал чемпионат мира, я очень благодарна всем тем, кто, так сказать, приложил к этому руку.

Изменения в программах? Небольшие, может быть, будут изменения в произвольной. В короткой оставим контент, который есть сейчас. Но пока что не уверена, может какие-то мелочи поменяем, но не кардинально», — приводит слова Туктамышевой «Олимпийский канал».