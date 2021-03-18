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Татьяна Тарасова — Ягудину: Алёшенька! Горжусь тобой! Счастья и здоровья твоим девочкам

Татьяна Тарасова — Ягудину: Алёшенька! Горжусь тобой! Счастья и здоровья твоим девочкам
Фигурное катание / Гран-при 0
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождением своего бывшего ученика Алексея Ягудина. Сегодня, 18 марта, олимпийскому чемпиону исполняется 41 год.

«Леша! Алёшенька! Поздравляю! Ты идёшь вперёд, ты учишься, ты стремишься, ты не остановился на одной, пусть важной, победе! Горжусь тобой! Счастья и здоровья твоим девочкам!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.

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