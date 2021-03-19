Александра Трусова: не думаю о медалях ЧМ. Главное – чистый прокат

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о своём дебюте на взрослом чемпионате мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 24 по 28 марта.

«Я вообще не думаю о том, чтобы взять медаль в Стокгольме. Это не важно. Главное – чистый прокат. Не буду говорить о своей программе. Никогда не делаю этого перед соревнованиями. В Стокгольме всё увидите!

Мне нравится тренироваться у Плющенко. Он часто придумывает новые увлекательные задания, с которыми я раньше не сталкивалась. Это делает обучение очень интересным. Я узнала много нового.

Не боюсь ли упасть с четверного? Я не тот человек, который никогда не боится. Но если сделать прыжок технически правильно, не рискуешь упасть.

Как долго планирую заниматься фигурным катанием? Пока мне не исполнится 22 года. После второй Олимпиады. Тогда я хочу заняться семьёй», — приводит слова Трусовой Dagens Nyheter.