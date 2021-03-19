Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Александра Трусова: не думаю о медалях ЧМ. Главное – чистый прокат

Александра Трусова: не думаю о медалях ЧМ. Главное – чистый прокат
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о своём дебюте на взрослом чемпионате мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 24 по 28 марта.

«Я вообще не думаю о том, чтобы взять медаль в Стокгольме. Это не важно. Главное – чистый прокат. Не буду говорить о своей программе. Никогда не делаю этого перед соревнованиями. В Стокгольме всё увидите!

Мне нравится тренироваться у Плющенко. Он часто придумывает новые увлекательные задания, с которыми я раньше не сталкивалась. Это делает обучение очень интересным. Я узнала много нового.

Не боюсь ли упасть с четверного? Я не тот человек, который никогда не боится. Но если сделать прыжок технически правильно, не рискуешь упасть.

Как долго планирую заниматься фигурным катанием? Пока мне не исполнится 22 года. После второй Олимпиады. Тогда я хочу заняться семьёй», — приводит слова Трусовой Dagens Nyheter.

Звёзд фигурного катания заставят убираться. Очень странные правила на чемпионате мира
В Стокгольме всех ждёт тяжёлое испытание — любая оплошность может стоить золотой медали. Выдержат ли нервы наших фигуристов?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021