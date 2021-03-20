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Елизавета Туктамышева поделилась фото с Мишиным, Колядой и Семененко

Елизавета Туктамышева поделилась фото с Мишиным, Колядой и Семененко
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила совместное фото с тренером по фигурному катанию Алексеем Мишиным, фигуристами Михаилом Колядой и Евгением Семененко, а также хореографом Татьяной Прокофьевой. Все трое фигуристов тренируются под руководством Мишина.

Ранее Алексей сообщил, что его подопечных на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) будет сопровождать он и Прокофьева.

В ноябре 2020-го Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.

Туктамышева ответила на вопрос, когда закончит карьеру
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