Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию: расписание соревнований

С 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм

22 марта, понедельник — тренировочный день

23 марта, вторник — тренировочный день

24 марта, среда

12:00 мск — женщины. Короткая программа

20:30 — спортивные пары. Короткая программа

25 марта, четверг

13:00 — мужчины. Короткая программа

20:10 — спортивные пары. Произвольная программа

26 марта, пятница

12:45 — танцевальные пары. Ритм-танец

20:00 — женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13:00 — мужчины. Произвольная программа

19:00 — танцевальные пары. Произвольный танец

28 марта, воскресенье

15:30. Показательные выступления



Напомним, за сборную России на турнире выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).