Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию: расписание соревнований

С 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм
22 марта, понедельник — тренировочный день
23 марта, вторник — тренировочный день
24 марта, среда
12:00 мск — женщины. Короткая программа
20:30 — спортивные пары. Короткая программа
25 марта, четверг
13:00 — мужчины. Короткая программа
20:10 — спортивные пары. Произвольная программа
26 марта, пятница
12:45 — танцевальные пары. Ритм-танец
20:00 — женщины. Произвольная программа
27 марта, суббота
13:00 — мужчины. Произвольная программа
19:00 — танцевальные пары. Произвольный танец
28 марта, воскресенье
15:30. Показательные выступления
Напомним, за сборную России на турнире выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).
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